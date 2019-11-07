У Києві відкрили виставку до 30-річчя демократичних революцій у Європі

Сьогодні у Києві, на Михайлівській площі, відкрили виставку до 30-річчя демократичних революцій у Європі. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Двадцять банерів виставки розповідають про події, які відбувались у той час у Центрально-східній Європі, серед іншого, у Грузії, Литві, Молдові, Польщі, Українці, Чехії, НДР (Німецькій Демократичній Республіці).

Як зазначив заступник голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак, кінець 1980-х років ознаменований «падінням могутньої комуністичної імперії, центром якої був СРСР». Та хвиля демократичних революцій, яка прокотилась колишнім «соціалістичним табором», змінила хід світової історії, наголосив науковець.

Голова парламентського комітету з питань євроінтеграції України Іванна Клімпуш-Цинцадзе зазначила, що через 30 років після падіння радянської імперії постала серйозна загроза її відновлення, Росія хоче повернути втрачене.

«Популізм, євроскептицизм, зростання популярності крайніх рухів, дружба з Росією на тлі її агресії у регіоні – це наслідки старих травм. І також це тривожні сигнали того, що Путін прагне розгорнути історію назад», – зауважила Клімпуш-Цинзадзе.

Організатори виставки – Український інститут національної пам’яті, Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності. Виставка буде експонуватись упродовж місяця біля входу до Дипломатичної академії України.