На всій території України сьогодні дощитиме

В усіх регіонах України вдень 30 вересня очікуються дощі, місцями грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«30 вересня та 1 жовтня в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 30 вересня у західних, центральних, Київській, Херсонькій, Запорізькій областях значні дощі, у південній частині місцями грози; 30 вересня в Україні, крім заходу та південного заходу, 1-2 жовтня у східних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Вдень на заході температура повітря складатиме +12…14 градусів, на півночі – +14…18, на сході та півдні – +17…21.

У Києві вдень дощитиме, температура повітря – +14…16 градусів.