Синоптик: до кінця тижня більшу частину України охопить похолодання

У середу, 2 жовтня, в Україні буде тепло та сонячно, але до кінця тижня більшу частину країни охопить похолодання. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«Завтра, 2 жовтня, в Україні буде унікальний синоптичний день. У найближчій перспективі такого не видно. Скрізь, у кожній області, буде сонце і буде тепло. Тобто, вся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі. Температура повітря – краще не буває – очікується в межах +19+24 градусів», – мовиться у повідомленні.

Однак, як попереджає синоптик, вже 3 жовтня на заході України різко зміниться погода, підуть дощі та похолодає. «Надалі, до кінця тижня, похолодання охопить більшість України», – зазначила Діденко.

За даними Гідрометцентру, у Києві 2-3 жовтня очікується температура 20-22 градуси тепла, однак далі різко похолодає – +12-14 у п’ятницю, 4 жовтня, +10-12 – 5 жовтня.