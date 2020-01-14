Microsoft завершує підтримку Windows 7

14 січня американська компанія Microsoft завершує підтримку операційної системи Windows 7.

«Починаючи з 14 січня 2020 року, коли настане кінець підтримки Windows 7, ваш комп’ютер продовжуватиме функціонувати, але корпорація Microsoft більше не надаватиме: технічну підтримку з будь-яких питань; оновлення програмного забезпечення; оновлення та виправлення системи безпеки», – заявили в Microsoft.

У компанії пояснили: якщо продовжити користуватися комп’ютером із Windows 7 без останніх оновлень програмного забезпечення та системи безпеки, збільшиться ризик зараження вірусами й зловмисними програмами.

Презентація Windows 7 відбулася у 2009 році.