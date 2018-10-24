Українка завоювала золото на чемпіонаті світу з боротьби

Українка Алла Черкасова завоювала золоту нагороду на чемпіонаті світу з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, який у ці дні проходить у Будапешті.

«Поступаючись у фінальній сутичці молодій француженці Кумба Ларрок, 29-річна спортсменка зі Львова проявила справжній чемпіонський характер і вирвала таку бажану перемогу!», – повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Поєдинок завершився з рахунком 15:10.

На шляху до фіналу українка в 1/8 фіналу впевнено перемогла Марію Мамашук з Білорусі (10:0), у чвертьфіналі – представницю Болгарії Вікторією Івановою Бобевою (4:0), а у півфіналі – китаянку Фен Чжоу (12:8).

Це перша нагорода для української збірної на чемпіонаті.