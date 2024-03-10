СNN розповів про підготовку США до потенційного ядерного удару Росії по Україні у 2022 році

Наприкінці 2022 року США почали «ретельну підготовку» до того, що Росія потенційно може завдати удару по Україні ядерною зброєю, що було б першою ядерною атакою у війні після того, як США скинули атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі майже вісімдесят років тому, заявили CNN два високопосадовці.



За їхніми словами, адміністрація Джо Байдена була особливо стурбована тим, що Росія може застосувати тактичну або бойову ядерну зброю.



Канал посилається на анонімні джерела у Білому домі. За їхніми даними, у Вашингтоні були впевнені, що після відступу з Херсона восени 2022 року Москва готова застосувати в Україні тактичну ядерну зброю. Влітку-восени того року Рада безпеки США провела кілька засідань із обговоренням ситуації.



За даними CNN, Вашингтон не володів інформацією про підготовку до атаки стратегічних ядерних сил. Однак використання тактичної зброї могло бути підготовлене за умов секретності. США звертали увагу на розвідувальну інформацію, риторику російської влади та заяви Москви, що Україна готується до застосування радіоактивної «брудної бомби».



Москву попередили про можливі наслідки такого удару, до тиску на Кремль було підключено союзників Вашингтона, Індії та Китаю.



Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті проаналізував матеріал CNN. Аналітики зауважили, що українські сили кілька разів переступали російські ядерні «червоні лінії» протягом повномасштабної війни. Відсутність ядерного удару з боку Росії вказує на те, що багато російських «червоних ліній» є, швидше за все, інформаційними операціями, спрямованими на стримування дій України та Заходу, спрямованих на боротьбу з російською агресією.

У звіті зазначається, що звільнення Україною окупованих РФ територій під час контрнаступу на сході та півдні України восени 2022 року та подальші українські удари по окупованій Україні порушили «червоні лінії» Росії, вступ Швеції та Фінляндії до НАТО також їх порушив.

ISW продовжує оцінювати, що використання Росією ядерної зброї в Україні залишається дуже малоймовірним.