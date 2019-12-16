Цього тижня на Софійській площі у Києві засвітять головну новорічну ялинку країни 

У Київміськадміністрації повідомили про готовність цього тижня, 19 грудня, о 19:00 на Софійській площі у столиці офіційно засвітити головну новорічну ялинку країни.

За повідомленням, святкова програма почнеться о 17:00 зустріччю персонажа Святого Миколая та карнавальною ходою.

«Висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800-ма новорічними іграшками і понад 3 кілометрами різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться 8-кінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть «охороняти» ялинку разом із українськими козаками», – повідомили у КМДА.

У столичній мерії нагадали, що 19 грудня заборонять рух усіх видів транспорту уздовж вулиці Володимирської.

Головну новорічну ялинку у Києві традиційно запалюють 19 грудня, у День Святого Миколая.