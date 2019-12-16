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16 грудня 2019, Київ 14:04
Новини | Суспільство

Цього тижня на Софійській площі у Києві засвітять головну новорічну ялинку країни 

Цьогоріч ялинку прикрасять 800 іграшок і понад 3 кілометри гірлянд

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У Київміськадміністрації повідомили про готовність цього тижня, 19 грудня, о 19:00 на Софійській площі у столиці офіційно засвітити головну новорічну ялинку країни.

За повідомленням, святкова програма почнеться о 17:00 зустріччю персонажа Святого Миколая та карнавальною ходою.

«Висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800-ма новорічними іграшками і понад 3 кілометрами різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться 8-кінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть «охороняти» ялинку разом із українськими козаками», – повідомили у КМДА.

Із 14 грудня до 12 січня святкування триватимуть в районі Софійської площі, до 19 січня – на Контрактовій
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У столичній мерії нагадали, що 19 грудня заборонять рух усіх видів транспорту уздовж вулиці Володимирської.

Головну новорічну ялинку у Києві традиційно запалюють 19 грудня, у День Святого Миколая.

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