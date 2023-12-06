У Києві на Софійській площі засяяла ялинка. Локацію довкола назвали «Хоробрі серця» (фото)

У Києві 6 грудня засяяли вогні на ялинці, встановленій на Софійській площі. Локацію довкола присвятили захисникам і захисницям України та назвали «Хоробрі серця», повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні, за традицією – в день Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Наша ялинка, як і минулого року, – штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили й прикрасили за кошти меценатів», – зазначив мер.

Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці – Герб України.

Раніше столична влада повідомила, що цьогоріч у Києві великих новорічних святкувань не планується, але ялинка і фотозона будуть. Як і торік, від ялинки вирішили не відмовлятися, хоча із початком повномасштабного вторгнення РФ серед громадськості є думки, як за, так і проти новорічних святкувань під час війни.