У КМДА розповіли, коли у столиці запрацюють пункти утилізації новорічних ялинок

Із 4 січня 2022 року почнуть працювати 15 пунктів прийому новорічних дерев у Києві, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

«10 пунктів відкриють на територіях виробничих баз районних КП УЗН (підприємство з утримання зелених насаджень – ред.) і 5 – на територіях садиб лісництв КП «Дарницьке ЛПГ». Принести ялинку на утилізацію можна буде в будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно», – йдеться в повідомленні.

Локації та контакти відповідальних осіб можна переглянути на мапі.

Пункти утилізації новорічних дерев, як пояснили у КМДА, створені для того, щоб рослини після свят могли принести користь потім.

У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Узимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву.