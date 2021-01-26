КМДА: часу, щоб здати новорічні ялинки на екологічну утилізацію, залишилось до кінця тижня

Здати новорічні ялинки на екологічну утилізацію у Києві можна до кінця тижня у 15 пунктах збору, попереджає Управління екології та природних ресурсів КМДА.

«Зібрані дерева перероблюють на тріску через спеціальний механізм та використовують для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин. Працюють пункти у будні з 7 ранку до 22 години», – йдеться в повідомленні.

Адреси пунктів прийому, контакти та години роботи можна переглянути за посиланням.

Читайте також: Віддати ялинку на переробку у Києві можна буде з 1 січня у 15 пунктах – КМДА

За даними КМДА, торік кияни здали на утилізацію понад 14 тисяч ялинок.