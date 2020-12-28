Віддати ялинку на переробку у Києві можна буде з 1 січня у 15 пунктах – КМДА

Із 1 січня 2021 року почнуть працювати 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок у кожному районі Києва, повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

«Чудова екологічна традиція переробки новорічних ялинок у Києві стартуватиме вже вшосте. Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин. Тому саме ви можете подарувати ялиці, сосні чи смереці «друге життя», – повідомили в столичному екологічному управлінні.

Повідомляється, що пункти прийому ялинок працюватимуть безкоштовно з понеділка до п’ятниці, із 07:00 до 22:00. Адреси та контакти відповідальних осіб – за посиланням.

«Для забезпечення протиепідемічних заходів на пунктах прийому буде інформація про необхідність дотримання безпечної̈ дистанції̈ та використання захисних масок», – зазначили в КМДА.

Торік на переробку у Києві прийняли понад 14 тисяч ялинок.