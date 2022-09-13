У ЄС скасували рішення про продовження блокування активів Януковича

Європейський суд загальної юрисдикції задовольнив позов колишнього президента України Віктора Януковича проти Ради ЄС та скасував рішення про продовження блокування його активів. Таке ж рішення ухвалено щодо сина Януковича Олександра, екс-генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема. Відповідні правові акти опубліковано в офіційному журналі ЄС.

ЗМІ зазначають, що під санкціями ЄС на підставі українського регламенту залишаються екс-глава МВС України Віталій Захарченко, а також бізнесмени Сергій Курченко та Віктор Ратушняк.



Вперше Євросоюз запровадив санкції проти колишніх українських чиновників, включаючи Віктора Януковича, у березні 2014 року.

На початку серпня Рада ЄС схвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо двох додаткових осіб – експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра – «у відповідь на необґрунтовану і неспровоковану військову агресію РФ проти України».

Європейський союз заморозив активи Віктора Януковича, частини його сім’ї та представників близького оточення незабаром після падіння його уряду в лютому 2014 року після Євромайдану. Упродовж років санкційний список скорочувався після позовів підсанкційних осіб до європейських судів.