Японія у звіті про загрози безпеці згадала про війну РФ проти України

У Японії опубліковано щорічну доповідь міністерства оборони, так звану «Білу книгу оборони», про загрози національній безпеці країни. Відповідно до тексту документа, такі загрози суттєво зросли, в тому числі, через війну РФ проти України, тиск Китаю на Тайвань і проблеми з ланцюжками постачання.

«Політичне, економічне та військове суперництво між націями очевидне, і виклик, кинутий міжнародному порядку, набув глобальних масштабів», – йдеться у доповіді.

Щодо війни Росії проти України наголошується, що «зміна статусу-кво в односторонньому порядку і силовими методами підриває основи всього міжнародного порядку, в тому числі Азії» та є «порушенням міжнародного права, яке забороняє застосування сили».

У документі зафіксовано факт «надання нелетального обладнання та товарів Україні на запит української сторони у світлі російської агресії».

Використання Росією сили для вирішення міжнародних суперечок може створити небезпечний прецедент, вказує міноборони Японії. Основну стурбованість Японії щодо безпеки викликають Китай, Росія та Північна Корея.

Міністерство оборони Японії щороку оприлюднює доповідь про ситуацію у світі з точки зору безпеки. Так звана «біла книга оборони» публікується напередодні подання бюджетного запиту на потреби оборони країни.