Японія розширює санкції проти Росії – до списку увійшли призначені окупантами «керівники Херсонщини»

Японія розширила санкції проти Росії – вона внесла до списку ще 90 фізичних осіб та компаній, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на сайт японського Міністерства фінансів.
Серед тих, хто потрапив під обмеження:
- віцепрем’єр Росії Дмитро Григоренко
- вже підсанкційний у США та Євросоюзі віолончеліст Сергій Ролдугін та його дружина Олена Миртова
- голова «Росгеології» Сергій Горьков
- дружина основного власника «Сєвєрсталі» Олексія Мордашова та його сини
- голова Об’єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) Юрій Слюсар
- співзасновник групи компаній «Київської площі» Рік Нісанов
- призначений російськими окупантами так званий «голова Херсонської області» Володимир Сальдо та його заступник Кирило Стремоусов
До санкційного переліку також потрапили військові з 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, військові якої, як припускається, вбивали, ґвалтували та катували мирних жителів Бучі.
Санкції, запроваджені Японією, також поширюються на компанії, що працюють у сфері авіабудування, суднобудування, радіоелектроніки, а також медіа. Серед них, зокрема – інформаційно-аналітична агенція SouthFront, медіагрупа Newsfront, інформагентство Inforos.
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Крім персональних санкцій, Токіо запровадив низку економічних заходів. Так, наприклад, затвердив заборони на імпорт золота з Росії та на експорт товарів, що сприяють зміцненню промисловості Росії, щодо 65 компаній. Це ж обмеження діятиме і щодо 25 білоруських організацій. Крім цього, Японія заборонила з 5 вересня надавати Росії послуги у сфері бухобліку, консалтингу та аудиту.
Західні країни, включаючи США, Канаду, держави Євросоюзу, Велику Британію та Японію різко засудили російське військове вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого. Проти Росії, а також союзної їй Білорусі, запровадили кілька пакетів жорстких економічних санкцій. Обмеження торкнулися банків, великих підприємств оборонної сфери, олігархів і багатьох високопосадовців і політиків, в тому числі президента Росії Володимира Путіна.
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