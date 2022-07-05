Японія розширює санкції проти Росії – до списку увійшли призначені окупантами «керівники Херсонщини»

Японія розширила санкції проти Росії – вона внесла до списку ще 90 фізичних осіб та компаній, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на сайт японського Міністерства фінансів.

Серед тих, хто потрапив під обмеження:

віцепрем’єр Росії Дмитро Григоренко

вже підсанкційний у США та Євросоюзі віолончеліст Сергій Ролдугін та його дружина Олена Миртова

голова «Росгеології» Сергій Горьков

дружина основного власника «Сєвєрсталі» Олексія Мордашова та його сини

голова Об’єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) Юрій Слюсар

співзасновник групи компаній «Київської площі» Рік Нісанов

призначений російськими окупантами так званий «голова Херсонської області» Володимир Сальдо та його заступник Кирило Стремоусов

До санкційного переліку також потрапили військові з 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, військові якої, як припускається, вбивали, ґвалтували та катували мирних жителів Бучі.

Санкції, запроваджені Японією, також поширюються на компанії, що працюють у сфері авіабудування, суднобудування, радіоелектроніки, а також медіа. Серед них, зокрема – інформаційно-аналітична агенція SouthFront, медіагрупа Newsfront, інформагентство Inforos.

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Крім персональних санкцій, Токіо запровадив низку економічних заходів. Так, наприклад, затвердив заборони на імпорт золота з Росії та на експорт товарів, що сприяють зміцненню промисловості Росії, щодо 65 компаній. Це ж обмеження діятиме і щодо 25 білоруських організацій. Крім цього, Японія заборонила з 5 вересня надавати Росії послуги у сфері бухобліку, консалтингу та аудиту.

Західні країни, включаючи США, Канаду, держави Євросоюзу, Велику Британію та Японію різко засудили російське військове вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого. Проти Росії, а також союзної їй Білорусі, запровадили кілька пакетів жорстких економічних санкцій. Обмеження торкнулися банків, великих підприємств оборонної сфери, олігархів і багатьох високопосадовців і політиків, в тому числі президента Росії Володимира Путіна.