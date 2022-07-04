НАЗК вперше виключило з кандидатів на санкції людину, яка «засудила путінський режим» і пішла з держпосади в РФ

Національне агентство з питань запобігання корупції 4 липня повідомило про перший випадок виключення особи з переліку кандидатів на санкції.

«Особа, яка раніше була ідентифікована НАЗК як кандидат на санкції та опублікована на вебсайті «Війна&санкції», звернулась до НАЗК з проханням бути виключеною зі списку. Через війну ця особа засудила путінський режим та звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній РФ», – заявляє пресслужба відомства.

Ім’я колишнього фігуранта списку у Агентстві не називають з міркувань конфіденційності. Водночас, за повідомленням, йдеться про ексчлена правління компанії, яка входить у десятку найбільших за виручкою в російському енергетичному секторі.

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«Вона сплачує величезні суми податків до російського бюджету, чим фактично фінансує тероризм – вбивства українців під час війни», – коментують у НАЗК.

Згідно з Дорожньою картою індивідуальних санкцій, розробленою Міжнародною робочою групою з питань санкцій проти Росії, кандидат на санкції повинен «публічно засудити російський режим, звільнитися зі своєї посади в державних органах чи компанії або ж виконати іншу дію, яка передбачена для відповідної категорії», аби бути виключеним зі списку.

За даними НАЗК, до переліку кандидатів на санкції входять 16 тисяч людей. Частина з них вже опинилася під міжнародними санкціями.