Уряд РФ вніс до Держдуми законопроєкт, який змушує бізнес працювати на армію

Російський уряд вніс до Держдуми РФ законопроєкт про «спеціальні економічні заходи» при «контртерористичних й інших операціях» за межами Росії. Документ опублікований у базі нижньої палати парламенту Росії. Він підписаний прем’єром Михайлом Мішустіним.

Документ пропонує внести зміни до закону «Про оборону» і Трудового кодексу Росії. Згідно із законопроєктом, для забезпечення проведення «операцій збройних сил РФ, інших військ, військових формувань і органів» за кордоном російський уряд може ухвалювати «рішення про введення спеціальних заходів у сфері економіки».

Серед запропонованих заходів – «тимчасове розконсервування мобілізаційних потужностей і об’єктів», «розбронювання матеріальних цінностей державного резерву», а також понаднормова робота в «окремих організаціях». Йдеться про переробки, роботу в нічний час, вихідні і святкові дні, а також про надання щорічних оплачуваних відпусток.

Законопроєкт також передбачає, що юридичні особи «незалежно від їхньої організаційно-правової форми і форми власності» не мають права відмовлятися від укладання контрактів у рамках держзакупівель або держоборонзамовлення, якщо йдеться про товари, роботи або послуги, необхідні для забезпечення проведення операцій за кордоном.

У поясненні до законопроєкту сказано, що в умовах «спецоперації» (так в Росії називають повномасштабне вторгнення в Україну) виникає «короткострокова підвищена потреба ремонту озброєння і військової техніки». З огляду на санкції потрібно «тимчасово зосередити зусилля в окремих галузях».

За даними аналітичного проекту Oryx, який збирає інформацію про військові втрати за фотографіями і відеоматеріалами, за час повномасштабної війни Росія втратила 4462 одиниці техніки.