Der Spiegel: Росії дозволять транзит товарів у Калінінград

Єврокомісія планує дозволити Росії ввозити у Калінінград товари, що потрапили під санкції, але тільки в обсягах, сумірних з постачанням до її вторгнення в Україну. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на джерела в Єврокомісії.

Ухвалене рішення дозволить запобігти можливому експорту російської продукції через порт Калінінграда. Точний обсяг товарів, дозволених для транзиту, визначатиметься за литовськими митними документами. У особливих випадках, наприклад, для ремонту шлюзів, обсяг транзиту може бути перевищений, проте Росії доведеться доводити кожен виняток, йдеться у поясненні.

Рішення, ухвалене Єврокомісією, багато в чому відображає позицію уряду Німеччини, пише Російська служба Радіо Свобода. Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово наголошував, що зробить усе, що в його силах, щоб НАТО не стало стороною війни між Росією та Україною. Німецькі солдати дислокуються у Литві та можуть бути залучені до можливого конфлікту.

За словами представника Литви, знайомого з перебігом переговорів, Німеччина з 18 червня чинила тиск на Єврокомісію, щоб санкції не поширювалися на транзит до Калінінграда.

Публікація рішення Єврокомісії очікується найближчими днями.

Калінінградська область – російський ексклав, що межує з Литвою та Польщею.

Литва заборонила транзит російських будівельних матеріалів та металу після того, як 17 червня почали діяти санкції Євросоюзу, які передбачають заборону на їхнє сухопутне постачання. Пасажирські перевезення тривають за колишніми правилами.

Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що транзит був припинений після консультацій з Єврокомісією та під її керівництвом.

20 червня МЗС Росії вимагало від Литви негайно скасувати заборону на транзит товарів до Калінінградської області.

21 червня посол Євросоюзу в Росії Едерер пояснив, що про блокаду Калінінграда не йдеться і транзит товарів, що не підпадають під санкції Євросоюзу, «працює нормально».

Обмеження на імпорт продукції зі сталі та заліза передбачені четвертим пакетом санкцій Євросоюзу. Із 17 червня на територію Євросоюзу заборонено ввозити російські чорні метали та сталь, з 10 липня під заборону потрапить цемент, а також алкоголь та інші продукти, з 10 серпня – вугілля та інші види твердого викопного палива, з 5 грудня – нафта.

Росія вторглася на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже шість пакетів санкцій щодо Росії.