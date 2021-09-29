Ексміністр закордонних справ стане наступним прем’єр-міністром

Колишній міністр закордонних справ Японії Фуміо Кішіда переміг на виборах керівництва правлячої Ліберально-демократичної партії і збирається стати наступним прем’єр-міністром третьої за величиною економіки світу.

29 вересня Кішіда переміг популяризатора вакцинації Таро Коно у боротьбі за місце прем’єр-міністра Йосіхіде Суги, який оголосив, що йде у відставку після всього лише року перебування на посаді.

Кішіда, найімовірніше, буде обраний наступним прем’єр-міністром 4 жовтня в парламенті, де його партія і партнер по коаліції матимуть більшість.

Наступний прем’єр-міністр зіткнеться з проблемами економіки, що постраждала від пандемії, і забезпеченням міцного союзу зі Сполученими Штатами на тлі ризиків регіональної безпеки. Новому лідерові також необхідно буде змінити зіпсовану репутацію ліберал-демократів на тлі відходу Суги, який розлютив громадськість своїм и діями в умовах пандемії і наполегливою вимогою провести Олімпіаду в Токіо цього літа.