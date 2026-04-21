Японія послаблює правила експорту зброї

Японія послабить багаторічні обмеження на експорт зброї, заявив у вівторок уряд, що є суттєвою зміною політики, яка відкриває шлях для продажу зброї за кордон.

«Враховуючи, що середовище безпеки стає дедалі складнішим, жодна країна не може самостійно захистити свій мир і безпеку», – заявила журналістам прем'єр-міністерка країни Санае Такаїчі. – «У цьому контексті я вважаю важливим мати партнерів, які підтримують одне одного в галузі оборонного обладнання».

Як вона зауважила, передача країнам-партнерам оборонного обладнання та технологій сприятиме посиленню оборонного потенціалу країн-однодумців.

Але Санае Такаїчі наголосила, що «основні принципи» Японії як пацифістської нації залишаються незмінними.

Раніше за кордон Японія могла передавати лише обладнання з п’яти визначених категорій – рятувальних, транспортних, патрульних, спостережних та мінопошукових.

Японія збереже три принципи експорту, які зобов'язують її до суворого контролю, контролю за передачами третім країнам та заборони на продаж країнам, що беруть участь у конфлікті. Але у презентації, в якій викладено зміни, уряд заявив, що винятки можуть бути зроблені, коли це вважається необхідним для національної безпеки.

Японські оборонні підрядники, які розробили передові ракетні, підводні та радіолокаційні технології, схвалили цей крок, хоча експорт летальної зброї до країн, що перебувають у стані війни, таких як Україна, буде дозволено лише у виняткових випадках, якщо це буде визнано необхідним для національної безпеки Японії, пише видання FT.



Як повідомили Reuters японські чиновники та іноземні дипломати, країни від Польщі до Філіппін вивчають можливості закупівель для модернізації своїх збройних сил. Однією з перших угод може бути експорт вживаних військових кораблів до Маніли, повідомили два джерела.

Посол США в Японії Джордж Гласс у своєму дописі у соцмережі X назвав зміну правил експорту «історичним кроком» до зміцнення колективної оборони.

Китай «серйозно стурбований» змінами та «рішуче протистоятиме безрозсудній мілітаризації Японії нового зразка», заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Го Цзякунь.