China Open: Ястремська вийшла до півфіналу у парній сітці

Українська тенісистка Даяна Ястремська у парі з латвійкою Оленою Остапенко вийшла до півфіналу турніру серії WTA Premier Mandatory China Open.

Українсько-латвійська пара була сильніша за сіяний під восьмим номером дует з Чехії Ніколь Мелікар / Квета Пешкова – 6:2, 6:2.

За вихід у фінал Ястремська та Остапенко зі ще одним чеським дуетом – сестрами Кароліною та Крістіною Плішковими.

В одиночній сітці турніру продовжує виступи перша ракетка України і третя ракетка світу Еліна Світоліна. У чвертьфіналі вона зіграє з представницею Нідерландів Кікі Бертенс, яка у другому колі перемогла Ястремську.