Теніс: Ястремська перемогла екс-першу ракетку світу на турнірі в Таїланді

18-річна українка Даяна Ястремська перемогла у чвертьфіналі турніру Thailand Open колишню першу ракетку світу, нині 15-ту ракетку світу іспанку Ґарбіньє Муґурузу – 7:6, 6:1.

Путівку до фіналу юна українка розіграє 2 лютого з 26-річною польською тенісисткою Магдою Лінетт 98-ю в рейтингу WTA), яка в чвертьфіналі перемогла китаянку Ван Яфань (60-ту ракетку світу).

Нині Ястремська посідає 47-й рядок у світовому рейтингу і є третьою ракеткою України – слідом за Еліною Світоліною та Лесею Цуренко.