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01 Лютий 2019, Київ 18:44
Новини | Суспільство

Теніс: Ястремська перемогла екс-першу ракетку світу на турнірі в Таїланді

Даяна Ястремська

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18-річна українка Даяна Ястремська перемогла у чвертьфіналі турніру Thailand Open колишню першу ракетку світу, нині 15-ту ракетку світу іспанку Ґарбіньє Муґурузу – 7:6, 6:1.

Путівку до фіналу юна українка розіграє 2 лютого з 26-річною польською тенісисткою Магдою Лінетт 98-ю в рейтингу WTA), яка в чвертьфіналі перемогла китаянку Ван Яфань (60-ту ракетку світу).

Нині Ястремська посідає 47-й рядок у світовому рейтингу і є третьою ракеткою України – слідом за Еліною Світоліною та Лесею Цуренко.

28 січня Федерація тенісу України повідомила, що провідні українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська (на фото) не виступлять у складі збірної України нібито через фінансові питання
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