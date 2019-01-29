Теніс: Ястремська все ж зіграє за національну збірну України в Польщі

Українська тенісистка Даяна Ястремська все ж зіграє за національну збірну України в Кубку Федерації в Польщі, повідомила Федерація тенісу України.

«Будь-які непорозуміння усунуті, Ястремська висловила щире бажання взяти участь в матчі та докласти всіх зусиль, аби національна команда здобула перемогу в Зеленій Ґурі», – заявили у Федерації тенісу України.

У Польщі Україна буде представлена Лесею Цуренко, Даяною Ястремською, Катериною Козловою, Мартою Костюк і Надією Кіченок.

28 січня Федерація тенісу України повідомила, що провідні українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська не виступлять у складі збірної України в Кубку Федерації. Причиною в організації назвали «нові фінансові умови, які були висунуті агентом обох тенісисток».

Світоліна заявила, що відмовилася брати участь у турнірі через травму.

За результатами жеребкування збірна України потрапила в підгрупу B Кубка Федерації, суперниками будуть команди Болгарії, Швеції та Естонії.