Ястремська перемогла експершу ракетку світу

В першому колі престижного турніру в американському місті Цинциннаті 19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська переграла колишню першу ракетку світу, Каролін Возняцкі з Данії (нині ця суперниця є 19-ю у світі). Обидва сети завершилися з рахунком 6:4.

Наступною суперницею Ястремської стане досвідчена росіянка Світлана Кузнецова, яка в першому колі в трисетовому поєдинку з двома тайбрейками здолала опір представниці Латвії Анастасії Севастової.

Ястремська в новому рейтингу WTA є 32-ю ракеткою світу, і для українки важливо якомога краще зіграти в Цинциннаті. Це може дозволити Даяні потрапити в число сіяних на останньому турнірі Grand Slam, відкритому чемпіонаті США.