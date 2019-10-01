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01 Жовтень 2019, Київ 12:41
Новини | Події

Львівщина: близько 3000 військовослужбовців 24-ї ОМБ повернулись із передової

За сім місяців ротації військовослужбовці бригади звільнили всю територію Мар’їнки, зокрема промислові будівлі на околицях міста

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Близько 3 тисяч військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади повернулись із передової, де виконували бойові завдання від лютого цього року, до Яворова Львівської області. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Яворів є місцем дислокації 24-ї ОМБ.

10 бійців під час цієї ротації загинули, 42 були поранені. Загалом за 5 років бойових дій на Донбасі полягли 130 військовослужбовців 24 бригади. Пам’ять про них вшанували хвилиною мовчання.

«Ми повинні зробити все, щоб пам’ятати всіх загиблих щодня, пам’ятати про їхніх рідних. Ворог зупинений, друга за потенціалом армія зупинена. На жаль, великою ціною»,– зазначив Олександр Павлюк, командувач Західного оперативного командування.

24 окрема механізована бригада виконувала бойові завдання у Мар’їнці, Новомихайлівці, Славному, Красногорівці.

10 бійців 24-ї ОМБ під час цієї ротації загинули
10 бійців 24-ї ОМБ під час цієї ротації загинули

За сім місяців ротації військовослужбовці бригади звільнили всю територію Мар’їнки, зокрема промислові будівлі на околицях міста.

Зараз бійці матимуть 30-ти денну відпустку, після чого повернуться на службу.

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