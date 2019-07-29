Минулої доби бойовики обстріляли КПВВ «Мар’їнка» – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 28 липня, українські військові дотримувалися режиму припинення вогню, тоді як бойовики порушили заборону на використання зброї. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник здійснив обстріл КПВВ «Мар’їнка» з великокаліберного кулемета. Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що з української сторони втрат немає.

Від початку поточної доби обстрілів позицій ОС не зафіксовано.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» не повідомляють про перебіг бойових дій минулої доби.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.