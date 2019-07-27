Від початку доби бойовики один раз порушили перемир’я – штаб

Від початку поточної доби, 27 липня, українські військові дотримуються режиму припинення вогню на Донбасі, тоді як бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил неподалік Кримського з напрямку Сокільників – з автоматичного гранатомету», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу один український військовий поранений.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.