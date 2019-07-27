Один військовий поранений на Донбасі 27 липня – штаб ООС

Один український військовий поранений на Донбасі 27 липня внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Росії та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил неподалік Кримського – з автоматичного гранатомету», – йдеться в повідомленні.

Про стан пораненого внаслідок цього обстрілу українського військового у штабі ООС не повідомляють.

Водночас у штабі відзначили, що минулої доби, 26 липня підтримувані Росією бойовики дотримувалися сталого режиму припинення вогню, втрат з української сторони не зафіксовано.

В угрупованнях «ЛНР» і «ДНР» про бойові дії на даний час не повідомляють.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.