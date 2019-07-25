Один український військовий поранений за добу на Донбасі – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили про обстріл сьогодні українських позицій поблизу Причепилівки на Луганщині із ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Внаслідок цього один український військовослужбовець зазнав поранення, зазначають представники штабу у вечірньому зведенні.

За даними штабу, за минулу добу обстрілів українських позицій на Донбасі на було.

Представники угруповання «ЛНР» на своїх ресурсах натомість повідомляють, що не зафіксували сьогодні жодного обстрілу з боку українських військових. Угруповання «ДНР» вечірніх зведень не публікувало, натомість повідомило, що у передмісті Горлівки на міні підірвалась цивільна жінка.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.