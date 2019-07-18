(Друкуємо мовою оригіналу)

Образовательные центры «Донбасс Украина» принимают документы для поступления в украинские вузы по упрощенной процедуре. Воспользоваться ею могут жители оккупированных городов и районов, а также абитуриенты прифронтовой зоны. Упрощенная процедура действует с 2016 года. Пользуется ли спросом сейчас?

В Луганской области действует 9 образовательных центров «Донбасс Украина». Один из них работает при Восточноукраинском национальном университете им. Даля в Северодонецке. Одна из тех, кто сейчас поступает в этот вуз – Маша Бровина. Она приехала из оккупиронанной Кадиевки (ранее Стаханов, – ред). Получать образование на подконтрольной Украине территории решила еще в прошлом году, когда училась в 10 классе школы. Тогда же приезжала в Северодонецк, чтобы все подробно узнать. Говорит, что хочет получить диплом, который будет признаваться в других странах, а не только на оккупированных территориях. ВНО Маша не проходила, и аттестата украинского образца у нее нет. Но при упрощенной системе поступления через центр «Донбасс Украина» это не обязательно. Для получения аттестата достаточно сдать 2 экзамена в одной из школ. А для поступления – 1 экзамен в сам вуз.

Все проходит довольно легко

«Я пришла сегодня в школу. Сдала экзамены. Это было не сложно. Не так, как сдавать ВНО или ЕГЭ. И сейчас будет вступительный экзамен. Ну а вообще все довольно легко», – рассказала Маша Бровина.

Если у абитуриента есть аттестат украинского образца, то на поступление тратиться один день, говорит руководитель центра «Донбасс Украина» Восточноукраинского национального университета Юрий Ковалев. Если же такого аттестата нет, то 2 дня.

«В первый день они приехали и подали документы на экстернат в школу. Мы их зарегистрировали и сообщили об этом в школу. На следующий день они с утра идут в школу и сдают там экзамены (украинский язык и историю Украины, – ред.). Примерно в обед школа выдает им справку вместо аттестата. Они приходят к нам и сдают 1 вступительный экзамен», – говорит Юрий Ковалев.

Не хочу ограничивать себя пределами той территории – абитуриент из оккупированного Донбасса

Сдавал экзамены в украинской школе и Олег Олейников. Он приехал из оккупированного Перевальска. Говорит, что не был уверен – сдаст или нет. Последний урок истории Украины у него был еще в 6 классе. До начала конфликта. А украинский язык в школе был только раз в неделю.

Там дипломы, которые не признаются нигде, кроме самих "республик"

«На той территории есть много вариантов. Но дело в чем? Когда ты их заканчиваешь, там тебе выдается документ, который не признается нигде, кроме этой «республики». Возможно, еще в России. Но для этого нужно туда ехать и его подтверждать. А получая украинский, ты не ограничиваешь себя той маленькой площадью, так как получаешь международного образца документ», – рассказал Олег Олейников.

Отучившись там несколько лет, люди приезжают к нам и поступают на 1 курс – Юрий Ковалев

Людей, которые хотят поступить в украинский ВУЗ через центр «Донбасс Украина» в этом году больше, чем в предыдущем, говорит руководитель центра Юрий Ковалев. По его словам, уже подали документы 90 человек. Тогда, как в прошлом году за такое же время было около 70 абитуриентов. Одна из последних тенденций – поступать в украинские университеты стали те, кто какое-то время отучился в вузах на неподконтрольной территории.

Есть те, кто отучился все 4 курса там, и приехали поступать к нам на первый

«Есть поступающие, которые отучились в институтах и университетах на оккупированной территории. Но видя, какие там получаются дипломы, с которыми никуда не пойти, приезжают к нам и поступают заново на первый курс. Есть даже те, кто отучились все 4 курса там, и приезжают поступать к нам на первый», – говорит Юрий Ковалев.

Образовательные центры «Донбасс Украина» принимать документы будут до 27 сентября. Однако чтобы поступать на бюджет, нужно все успеть до 22 июля. После этого прием будет только на контрактную форму обучения.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).