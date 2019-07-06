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Кого украинские спецслужбы задержали в оккупированном Снежном? Какую политику Владимир Зеленский ведет по Донбассу? И можно ли найти работу в оккупированном Луганске? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.​

Новый подозреваемый

Украинские спецслужбы в Снежном задержали бывшего командира сил противовоздушной обороны боевиков группировки «ДНР» Владимира Цемаха, пишет русская служба «ВВС». Заинтересовать украинских силовиков Цемах мог потому, что рядом с этим городом 17 июля 2014 года был сбит малайзийский «Боинг», считают журналисты.

Дочь задержанного Мария Цемах связывает задержание своего отца с тем, что в 2014 году «он был начальником ПВО» в Снежном. На тот момент, по ее словам, он был единственным таким специалистом, хотя и не был ключевой фигурой – обычный военный, который просто стоял на блокпосту.

Вещатель напоминает, что спецоперация была осуществлена спустя неделю после того, как Международная следственная группа впервые официально назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга». Украинские спецслужбы эту историю не подтверждают и не комментируют.

И вашим, и нашим

Владимир Зеленский пытается найти баланс в вопросе Донбасса. Во время визитов в Европу он осторожно придерживался прежней внешнеполитической линии, призывая европейских лидеров продолжать санкционное давление на Россию. Но внутри страны он более открыт к компромиссам и пытается найти себе союзников среди старых олигархов, пишет «Московский центр Карнеги».

Автор статьи Константин Скоркин напоминает, что президент Украины назначил Леонида Кучму представителем в Трехстороннюю контактную группу в Минске. Это кадровое решение, по его мнению, плохо увязывается с обещанным обновлением власти, потому что Кучма – живое воплощение олигархически-клановой системы. Однако экс-президент – опытный переговорщик и приемлемая персона для российской стороны.

Кроме того, по словам автора, за назначением Кучмы явно стоят интересы «старой олигархии» – зятя экс-президента Виктора Пинчука и угольно-металлургического барона Рината Ахметова, чьи интересы пострадали от решения Петра Порошенко ввести экономическую блокаду сепаратистских территорий.

Грустный юбилей

3 июля исполнилось ровно 5 лет с момента первого минометного обстрела Луганска. В результате обстрела появились первые погибшие среди мирного населения, напоминает газета «Восточный Вариант».

Издание отмечает, что к этому времени бои с применением ствольной и реактивной артиллерии и минометов шли в районе Северодонецка, а также в нескольких десятках километров от областного центра. Аэропорт, который удерживали украинские десантники, тоже находился за чертой города.

Автор статьи напоминает, что по Луганску тогда ходили слухи о мобильных диверсионных группах ВСУ, которые якобы занимаются обстрелами. Эти слухи подогревали и российские пропагандисты. Однако спустя несколько лет стали выяснятся некоторые подробности происходившего летом 2014-го.

В декабре 2016 года бывший лидер группировки «ЛНР» Валерий Болотов, дал скандальное интервью российскому изданию «Росбалт». Боевик обвинил в обстрелах Луганска действовавшего на тот момент «главу ЛНР» Игоря Плотницкого и его людей. Не прошло и двух месяцев после этого признания, как Болотов умер при загадочных обстоятельствах. Позже его слова подтвердили и другие участники группировки «ЛНР».

Синдром 1937 года уходит

Люди в Донецке перестали бояться. Постепенно уходит синдром 37-го года, когда о многом старались говорить полушепотом или вообще не говорить, пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

Как отмечает блогер, теперь все чаще в общественных местах можно стать свидетелем разговора о ситуации в Донецке и своем отношении ко всему происходящему. Причем, резко критикуется именно так называемая «республиканская» власть. Также открыто говорят о том, что «глава» ничего сам не решает и все, что здесь происходит, делается с подачи Кремля.

По словам Молчановой, недовольны дончане и тем, что город наполняют россияне и, разумеется, не элита общества.

Еще интересно, что особым спросом за последние четыре года пользуются репетиторы по украинскому языку. Это красноречиво говорит о том, что немалый процент выпускников школ не планируют получать образование в родном городе, который вдруг стал «столицей ДНР».

Работы много, но…

Тот, кто говорит, что в так называемой «республике» работу не найти – врёт. Работа есть и её много, но есть очень много «но», утверждает блогер из Луганска Ольга Кучер, пишет «Остров».

По словам блогера, почти всегда много работы там, где мало платят. Это, например, торговля, хоть на рынке, хоть в супермаркете. Это неквалифицированный труд, на который берут буквально всех, кто изъявит желание работать. То есть на 5-6 тысяч рублей (~2–2,5 тыс. грн) можно будет запросто рассчитывать. Только нужно учитывать, что в эти 5 тысяч работодатель захочет от вас буквально всего – фасовать овощи, продавать, мыть, выставлять, выходить за кого-то. В общем, такое себе добровольное рабство.

Есть ещё служба в «госструктурах». Самому туда, по словам Кучер, не попасть – всё давно занято на годы вперёд. Там, где платят, чисто и сытно, желающих работать много.

Также есть «армия». Каждый устроенный впервые (почти всегда это люди без профессии и с сомнительным прошлым) начнет с того, что будет красить танки и лежать в окопах. Точнее, делать всё, что скажут. Всё. Вытерпишь – получишь свои 20 тысяч рублей.

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