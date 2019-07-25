Бойовики порушили перемир’я на Донбасі, є поранений – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі після початку доби 25 липня підтримувані Росією бойовики один раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї, внаслідок цього поранення зазнав один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Як ідеться в ранковому зведенні, неподалік Причепилівки бойовики стріляли з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Попередня доба, 24 липня, минула за умов дотримання бойовиками режиму припинення вогню, вказано в повідомленні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 24 липня не повідомляли.

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Також у штабі повідомили, що протягом попередньої доби 23 липня за «підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації та її найманців» затримали чотирьох осіб.

Напередодні бойовики порушували перемир’я один раз. З моменту оголошення перемир’я 21 липня бойовики порушували його щонайменше двічі.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.