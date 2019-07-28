ООС: бойовики один раз порушили режим тиші на Донбасі 28 липня

Підтримувані Росією бойовики один раз порушили режим тиші на Донбасі 28 липня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Військові звинувачують бойовиків в обстрілі КПВВ «Мар’їнка» з великокаліберного кулемету. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 28 липня.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.