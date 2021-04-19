У Києві попрощалися з Володимиром Яворівським (фото)

У Києві 19 квітня попрощалися із письменником, громадсько-політичним діячем Володимиром Яворівським. Як передає кореспондент Радіо Свобода, церемонія прощання відбулася в Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі.

Віддати останню шану прийшли близько сотні людей, серед яких і політики, зокрема голова Верховної Ради Дмитро Разумков та лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. На прощанні були також митці і пересічні громадяни.

Поховали Володимира Яворівського на Байковому кладовищі.

Володимир Яворівський – громадсько-політичний діяч, письменник, народний депутат України кількох скликань, був членом депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко», головою комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. Яворівський був одним із засновників Народного руху України. Він – лауреат премії Шевченка за повість «Вічні Кортеліси» (1984 рік). Очолював Національну спілку письменників України з жовтня 2001 по листопад 2011 року.

Володимир Яворівський помер 16 квітня на 79-му році життя.