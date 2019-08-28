«Блог» американського підполковника про Яворів написав «самозванець» – іноземні військові

«Блог» командувача «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна» на Яворівському полігоні у Львівській області, американського підполковника Роберта Трейсі написав «самозванець», йдеться в пресрелізі ОБПГ-У.

«Нещодавно особа, яка видає себе за командувача ОБПГ-У, зробила спробу дискредитувати місію та Збройні сили України. Ця особа – самозванець і не представляє інтереси оперативно-тактичної групи «Карантан» або ОБПГ-У», – розповіли військові.

Англомовний блог із заголовком «Українські солдати – найслабше місце Яворівського навчального центру» був опублікований 23 серпня. У ньому Роберт Трейсі нібито звинувачує українських солдатів у незнанні англійської мови, ледарстві, жадібності, поголовному пияцтві, слабкій освіченості та корумпованості.

Зокрема, автор блогу пише: «Моїм інструкторам на заняттях часом потрібно залучати додатковий загін перекладачів. Але і це не завжди допомагає. Справа в тому, що вони не можуть повністю зрозуміти навіть одне одного! Тут навчається суміш людей різних національностей. Дехто з них розмовляє лише українською мовою, дехто – лише російською. Інші можуть спілкуватися лише румунською або угорською».

Збройні сили України назвали публікацію «вкидом і провокацією», яка розійшлася російськими й українськими ЗМІ.