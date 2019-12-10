Херсон: суд над «єдиноросом» із Севастополя вирішили провести за зачиненими дверима

Херсонський міський суд вирішив обирати запобіжний захід «єдиноросу» з анексованого Севастополя Ігорю Кучерявому в закритому режимі, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

10 грудня адвокат члена партії «Єдина Росія» Ігор Мокін виступив з відповідним клопотанням перед судом. За словами адвоката, сторона захисту клопотала перед СБУ в АРК про «вжиття заходів гарантування безпеки» Кучерявому.

«Надходять погрози від невідомих осіб адвокату і підзахисному. Відбувається витік матеріалів кримінального провадження незрозуміло від кого», – сказав Мокін.

Прокуратура АРК на засіданні клопотала про домашній арешт для Кучерявого. На суд прийшли херсонські активісти, які вимагали відкритого засідання суду.

Про затримання співробітниками СБУ на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною, на пункті пропуску «Каланчак», члена партії «Єдина Росія» Ігоря Кучерявого стало відомо 3 грудня. Наступного дня в СБУ повідомили, що чоловік їхав на материкову Україну за українським паспортом.

5 грудня в СБУ повідомили, що процесуального затримання Кучерявого не було, і після бесіди його відпустили. Херсонський міський суд в цей же день заарештував вилучене майно Кучерявого. 6 грудня представники СБУ і Прокуратури АРК повідомили Кучерявому про підозру за статтею про «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Ігор Кучерявий є секретарем первинного відділення партії «Єдина Росія», входить до складу політради регіонального відділення партії «Єдина Росія» в анексованому Севастополі.