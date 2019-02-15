ЄС продовжить ембарго на постачання зброї Білорусі – джерела

Європейський союз продовжить ембарго на постачання зброї Білорусі, повідомили Радіо Свобода кілька джерел, знайомих із процесом перемовин.

Угорщина спочатку погрожувала не підтримати ембарго й вимагала швидко ухвалити Пріоритети партнерства з Білоруссю. Цей документ ЄС визначає майбутні відносини блоку з Мінськом у таких сферах, як контакти між людьми, екологічні питання, економічне співробітництво та права людини. Переговори з приводу цього документа тривають протягом двох років.

Цей документ міг бути підписаним у 2018 році, але Литва наполягала включити туди кілька гарантій, пов’язаних із будівництвом атомної електростанції в Островці, яка створюється в Білорусі за підтримки Росії в 50 кілометрах від столиці Литви Вільнюса.

Під тиском інших 27 членів Європейського союзу Будапешт відступив.

Ембарго на постачання зброї офіційно мають продовжити наступного тижня. Крім того, мають бути продовжені санкції – заборони на в’їзд та заморожені активи – стосовно чотирьох людей, які, як вважається, відіграли ключову роль у зникненні чотирьох білорусів у 1999 та 2000 роках.

ЄС ввів ембарго на постачання зброї і санкції проти чотирьох білоруських компаній і 174 осіб, зокрема і президента Олександра Лукашенка, після силового придушення акцій протесту після президентських виборів у грудні 2010 року.