Суд у Москві засудив російського актора Єфремова до 8 років позбавлення волі через ДТП

Пресненський районний суд Москви 8 вересня засудив актора Михайла Єфремова до восьми років позбавлення волі в колонії загального режиму, визнавши його винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини з необережності. Суд також постановив, що актор має виплатити синові загиблого Сергія Захарова 800 тисяч рублів.

До вступу вироку в силу Єфремов перебуватиме під вартою, раніше він був під домашнім арештом.

Прокурор просив для Єфремова 11 років позбавлення волі. Захист Єфремова просив суд винести будь-який вирок, не пов’язаний з позбавленням волі.

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Аварія з участю Михайла Єфремова сталася 8 червня на Садовому кільці у Москві. Загинув водій фургона Сергій Захаров, в який в’їхала машина актора. У момент аварії, Єфремов, за даними слідства, був у в стані алкогольного і наркотичного сп’яніння. Справа викликала великий суспільний резонанс. Виступаючи в суді з останнім словом, Єфремов висловив побоювання, що не доживе до закінчення терміну ув’язнення.