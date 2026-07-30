Єгипет заявляє про пожежу в середземноморському порту, спричинену дроном

Єгипетський кабінет міністрів 30 липня заявив, що початкове розслідування виявило, що пожежа на борту двох суден у ключовому газовому порту Дамієтта попереднього дня була спричинена дроном невідомого походження.



Відповідальність за ймовірний напад ніхто не взяв на себе, а влада заявила, що розслідування триває для «встановлення обставин» та захисту національної безпеки.



На регазифікаційному судні спеціальне судно, яке приймає, зберігає та перетворює скраплений природний газ (ЗПГ) з рідкого стану знову на звичайний газ для подачі в магістральні труби. та судні для зберігання під час операцій з розвантаження вантажів спалахнула пожежа. Постраждалих чи загиблих немає.



Інцидент стався на тлі ескалації воєнних дій між Сполученими Штатами та Іраном.



