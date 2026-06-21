Біля узбережжя Ємену озброєні люди намагалися взяти на абордаж танкер

Британська служба морської торгівлі UKMTO повідомила про інцидент у районі за 50 морських миль на південний схід від єменського міста Аль-Шіхр.

За даними відомства, капітан танкера з нафтопродуктами повідомив про наближення невеликого човна (скіфа) з п’ятьма озброєними особами на борту. Чоловіки, ймовірно, намагалися піднятися на судно.

Екіпаж танкера здійснив маневри ухилення та змінив курс, щоб відірватися від човна. Наразі судно прямує до наступного порту призначення. За попередньою інформацією, корабель і всі члени екіпажу перебувають у безпеці.

Обставини інциденту розслідують відповідні органи. UKMTO закликала судна в цьому районі пересуватися з підвищеною обережністю та повідомляти про будь-яку підозрілу активність.



