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10 Квітень 2019, Київ 00:30
Новини | Політика

Міжпарламентський союз розгляне українську резолюцію щодо неприпустимості використання найманців та іноземних бойовиків

Ємець: вперше за історію буде голосуватись резолюція авторства України

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На 140 сесії Міжпарламентського союзу розглянуть українську резолюцію щодо неприпустимості використання найманців та іноземних бойовиків. Про це повідомив народний депутат Володимир Ємець. Відповідний документ 9 квітня схвалив профільний комітет.

«Це найстаріша міжнародна організація світу. Існує з кінця 19 століття. Аналог ООН, але складається із парламентів світу. Присутні близько 1600 делегатів. Близько сотні керівників парламентів. І от вперше за історію буде голосуватись резолюція авторства України. І боротьба серйозна. Росія на відміну від ПАРЄ тут цвіте і пахне. Прихлєбатєлєй у них вистачає», – написав Ємець у Facebook.

Він зазначив, що фінальне голосування з цього питання відбудеться завтра.

Міжпарламентський союз – міжнародна організація, створена в 1889 році французом Фредеріком Пассі та британцем Рендалом Крімером. Перший постійний форум для політичних багатосторонніх переговорів. Спочатку організація складалася з окремих парламентарів, але з тих пір перетворилася на міжнародну організацію парламентів суверенних держав. Членами союзу є національні парламенти 163 країн, 10 регіональних парламентських асамблей є асоційованими членами організації.

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