Міжпарламентський союз розгляне українську резолюцію щодо неприпустимості використання найманців та іноземних бойовиків

На 140 сесії Міжпарламентського союзу розглянуть українську резолюцію щодо неприпустимості використання найманців та іноземних бойовиків. Про це повідомив народний депутат Володимир Ємець. Відповідний документ 9 квітня схвалив профільний комітет.

«Це найстаріша міжнародна організація світу. Існує з кінця 19 століття. Аналог ООН, але складається із парламентів світу. Присутні близько 1600 делегатів. Близько сотні керівників парламентів. І от вперше за історію буде голосуватись резолюція авторства України. І боротьба серйозна. Росія на відміну від ПАРЄ тут цвіте і пахне. Прихлєбатєлєй у них вистачає», – написав Ємець у Facebook.

Він зазначив, що фінальне голосування з цього питання відбудеться завтра.

Міжпарламентський союз – міжнародна організація, створена в 1889 році французом Фредеріком Пассі та британцем Рендалом Крімером. Перший постійний форум для політичних багатосторонніх переговорів. Спочатку організація складалася з окремих парламентарів, але з тих пір перетворилася на міжнародну організацію парламентів суверенних держав. Членами союзу є національні парламенти 163 країн, 10 регіональних парламентських асамблей є асоційованими членами організації.