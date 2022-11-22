«Можуть бути причетними до співпраці з ворогом». У МВС повідомили про затримання 41 людини на Херсонщині

На деокупованій Херсонщині правоохоронці затримали 41 людину, яка може бути причетна до співпраці з російськими загарбниками, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.



«Слідчі Нацполіції активно документують воєнні злочини з боку російських загарбників та їхніх посіпак – на сьогодні зареєстровано 564 провадження з кваліфікацією «воєнні злочини». Також ми активно відпрацьовуємо осіб, які можуть бути причетними чи до колабораційної діяльності, чи до диверсійно-розвідувальної діяльності на користь ворога. Станом на сьогодні на деокупованій Херсонщині затримали 41 особу, яка може бути причетною до співпраці з ворогом. Робота щодо таких осіб триває», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За даними Єніна, поліція вже «відновила правопорядок» у понад 200 населених пунктах на звільненій Херсонщині.

Він додав, що нині 160 тисяч громадян проживають на деокупованій частині області.

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії.