У ЄС викликали представника Росії через дрон у небі над Румунією

Європейська служба зовнішніх зв’язків викликала представника російської дипломатичної місії у Брюсселі. Приводом для цього керівництво ЄС назвало порушення минулого тижня російським безпілотником повітряного простору Румунії.



«Ми висловили рішуче засудження через навмисне порушення повітряного простору Румунії», – заявили у вівторок у пресслужбі голови дипломатії ЄС Каї Каллас.

У пресслужбі подію назвали «безрозсудним кроком», який є «найсерйознішою ескалацією з боку Росії і загрожує безпеці громадян ЄС, регіональної стабільності та іншим країнам».



Кая Каллас запропонувала державам, що входять до ЄС, схвалити введення додаткових санкцій у зв’язку з вторгненнями безпілотників, а також через російський удар, внаслідок якого минулого тижня постраждала будівля почесного консульства Латвії на сході України – у Слов’янську.



Румунія має з Україною, яка п’ятий рік протистоїть повномасштабному військовому вторгненню Росії, спільну ділянку кордону завдовжки близько 600 кілометрів.



У понеділок, 27 липня, Румунія оголосила про видворення із країни співробітника російського посольства в Бухаресті, а румунського посла відкликали з Москви для консультацій. Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва дасть відповідь на висилку співробітника посольства Росії з Румунії.



У повідомленні МЗС Румунії зазначалося, що російському послу, якого викликали до румунського зовнішньополітичного відомства, були представлені фрагменти одного безпілотника, збитого над румунською територією.



Румунська влада повідомляла про проникнення дронів у повітряний простір країни три ночі поспіль – з 24 по 26 липня. Усі три безпілотники були збиті румунськими винищувачами F-16 – вперше з початку російського вторгнення в Україну. Руйнувань та постраждалих не було. Місцева прокуратура підтвердила, що один із безпілотників був російським дроном типу «Шахед»; влада переконана, що два інші дрони теж були російськими.



Президент Росії Володимир Путін у вівторок на прохання прокоментувати ситуацію відповів, що встановити всі обставини події з безпілотником на території Румунії можна після ретельного та всебічного розслідування.



Глава російського МЗС Сергій Лавров раніше наголошував, що Москва ніколи не спрямовує безпілотники та ракети на країни Європи та НАТО, а Міноборони РФ неодноразово заявляло, що удари завдаються виключно по об'єктах ЗСУ в Україні.