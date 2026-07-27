Румунія видворяє російського дипломата й відкликає свого посла в Москві через дрони

Міністерство закордонних справ викликало посла Росії в Бухаресті, а також відкликало свого посла в Москві для консультацій – про це відомство заявило 27 липня.

За повідомленням, виклик російського посла став відповіддю на порушення повітряного простору Румунії між 24 та 26 липня, під час яких Збройні сили країни збили три безпілотники, що «без дозволу потрапили на територію країни»:

«Російському дипломату було представлено фрагменти безпілотника, знищеного на території Румунії, компоненти якого, за підтвердженням офіційного розслідування прокуратури, мають російське походження. Під час зустрічі румунська сторона висловила рішучий протест проти цих незаконних та безвідповідальних дій та наголосила на чіткому визначенні відповідальності».





МЗС вказало на неприпустимість порушення Росією повітряного простору Румунії і наголосило, що РФ несе виключну відповідальність за ці «серйозні інциденти та за погіршення регіональної безпекової обстановки».

«Під час зустрічі послу Росії було вручено офіційну вербальну ноту, яка сповіщає про рішення оголосити небажаним члена місії Російської Федерації в Бухаресті та вимагає від нього залишити територію Румунії протягом п’яти днів. Крім того, Міністерство закордонних справ відкликало посла Румунії в Російській Федерації з Бухареста для консультацій», – повідомляє дипломатичне відомство.

Міністерство додає, що Румунія продовжуватиме координувати свої дії зі своїми союзниками та партнерами по НАТО та Євросоюзу та залишається «твердо налаштованою» вживати всіх необхідних заходів для захисту національної безпеки й своїх громадян.

МЗС Росії цю заяву наразі не коментувало.

Міністерство оборони Румунії 27 липня повідомило про ще один дрон, ненадовго зафіксований в повітряному просторі країни. Два винищувачі F-16 моніторили його рух, безпілотник зрештою вилетів у бік України, де згодом «повідомлялося про вибухи».

Напередодні голова МЗС Оана Цою заявила про збиття третього безпілотника за три доби. При цьому вже було відомо, що перший із цих безпілотників є «Шахедом», які використовує російська армія.

Російські дрони, які атакують Одещину, зокрема портову інфраструктуру, регулярно залітають у повітряний простір Молдови або Румунії. Найчастіше влада цих країн повідомляє про виявлення уламків дронів уже після їхнього падіння на власній території.

Безпілотник, який у ніч на 29 травня влучив у житловий будинок у румунському місті Галац, був російським дроном типу «Герань-2», повідомляв після інциденту румунський президент. Тоді місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.