Збитий винищувачем F-16 у Румунії дрон виявився російським «Шахедом» – прокуратура

Безпілотник, який 24 липня був збитий винищувачем F-16 над повітом Бузеу, був російським дроном типу «Шахед», йдеться у повідомленні прокуратури при Апеляційному суді румунського міста Плоєшть.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Слідчі повідомили, що огляд місця падіння уламків уже завершено, однак збір доказів триває для встановлення всіх обставин інциденту.

За інформацією румунських правоохоронців, дрон увійшов у повітряний простір Румунії по маршруту Суліна – Бреїла – Фетешті – Бузеу. Його відстежували засоби протиповітряної оборони, після чого безпілотник був збитий румунським винищувачем F-16 поблизу населеного пункту Падіна. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, пошкоджень майна не зафіксовано.

Уламки безпілотника знайшли на ділянці дороги між повітами Бузеу та Яломіца. Вони будуть досліджені в межах кримінального провадження.

Крім самого дрона, слідству довелось окремо працювати з деталями його знищення. Ракета, яку випустили італійські пілоти з винищувача Eurofighter Typhoon, не влучила в ціль і утворила кратер на місці падіння в повіті Бреїла.

24 липня румунський пілот збив над територією країни невідомий дрон, повідомив президент Румунії Нікушор Дан.

«Цього ранку, приблизно об 11:00, румунський пілот на літаку F-16 збив дрон, який порушив повітряний простір нашої країни. Зона була ненаселеною, тому пілот зміг відкрити вогонь без будь-якого ризику. Наразі команди установ, відповідальних за розслідування, обстежують місцевість, щоб з’ясувати всі деталі інциденту», – написав глава держави в мережі Х.

Російські дрони, які атакують Одещину, зокрема портову інфраструктуру, регулярно залітають у повітряний простір Молдови або Румунії. Найчастіше влада цих країн повідомляє про виявлення уламків дронів уже після їхнього падіння на власній території.

Безпілотник, який у ніч на 29 травня влучив у житловий будинок у румунському місті Галац, був російським дроном типу «Герань-2», повідомляв після інциденту румунський президент. Тоді місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.



