У Румунії виявили уламки безпілотника з бойовою частиною

У Румунії на території села Ракелу в повіті Тулча виявили уламки, ймовірно російського, безпілотника з бойовою частиною.

Як повідомляє Міністерство оборони Румунії, уламки дрона знайшов місцевий житель.

Експерти, які прибули на місце події, підтвердили наявність бойової частини.

«Бойова частина була знищена шляхом контрольованого підриву на місці вранці 30 червня у спеціально підготовленій локації групою фахівців Міністерства національної оборони в повному дотриманні всіх процедур, передбачених для таких ситуацій, та з повним забезпеченням безпеки як для населення, так і для персоналу, залученого до операції», – йдеться у повідомленні.

Попередні дані фахівців, як пише Міноборони, свідчать про те, що фрагменти походять від безпілотника, який використовувався під час атак РФ на українську портову інфраструктуру у квітні 2026 року.

За даними румунського Міноборони, від початку повномасштабної агресії Росії проти України було зафіксовано понад 100 атак на об'єкти на українській території поблизу кордону з Румунією, було зареєстровано 29 випадків несанкціонованого входження російських дронів у повітряний простір Румунії, а безпілотники або їхні уламки були виявлені на території країни приблизно у 50 випадках.

Лише у 2026 році зареєстровано 15 випадків несанкціонованого входження безпілотників у повітряний простір Румунії, а безпілотники або їхні уламки були виявлені на території країни у 14 випадках додають у відомстві.

Удосвіта 29 травня Міністерство оборони Румунії повідомило, що російський безпілотник вночі залетів у румунський повітряний простір і врізався в багатоповерховий будинок у Галаці поблизу кордону з Україною, внаслідок чого спалахнула пожежа на даху будівлі. Місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.

Румунська влада зазначила, що безпілотник, який у ніч на 29 травня влучив у житловий будинок у Галаці, був російським дроном типу «Герань-2».

Нікушор Дан наголосив, що той факт, що такий пристрій влучив у багатоквартирний будинок у Румунії, спричинивши поранення та матеріальну шкоду, має особливу серйозність, і виключно Росія несе відповідальність за це.

Президент РФ Володимир Путін заявляв російським медіа, що дрон нібито міг бути українським. Як передає державне агентство ТАСС із його слів, Москва нібито готова здійснити «об’єктивне розслідування», якщо їй передадуть уламки дрона.

