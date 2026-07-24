У Румунії пілот F-16 збив дрон – президент Дан

Румунський пілот збив над територією країни невідомий дрон, повідомив 24 липня президент Румунії Нікушор Дан.

«Цього ранку, приблизно об 11:00, румунський пілот на літаку F-16 збив дрон, який порушив повітряний простір нашої країни. Зона була ненаселеною, тому пілот зміг відкрити вогонь без будь-якого ризику. Наразі команди установ, відповідальних за розслідування, обстежують місцевість, щоб з’ясувати всі деталі інциденту», – написав глава держави в мережі Х.

Російські дрони, які атакують Одещину, зокрема портову інфраструктуру, регулярно залітають у повітряний простір Молдови або Румунії. Найчастіше влада цих країн повідомляє про виявлення уламків дронів уже після їхнього падіння на власній території.

Безпілотник, який у ніч на 29 травня влучив у житловий будинок у румунському місті Галац, був російським дроном типу «Герань-2», повідомляв після інциденту румунський президент. Тоді місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.



