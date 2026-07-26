Голова МЗС Румунії повідомила про збиття ще одного дрона – це третій за три доби

Вранці 26 липня винищувач Військово-повітряних сил Румунії F-16 збив ще один безпілотник у повітряному просторі країни, заявила міністерка закордонних справ країни Оана Цою.

За її даними, дрон збили близько 10:13 над територіальними водами Румунії в районі Суліна-Кілія. Цою привітала «професіоналізм, мужність і ефективність» румунських пілотів і наземних команд:

«Своїми діями вони сприяють обороні національної території та безпеці громадян Румунії».

Цою також згадала про висновки генеральної прокуратури країни, за якими безпілотник, збитий вранці п’ятниці, належить до типу «Шахед», який використовує російська армія у війні проти України. Водночас триває дослідження безпілотників, збитих вчора й сьогодні.





«Дипломатичний протест Румунії проти Російської Федерації буде ґрунтуватися на цих розслідуваннях. Неприпустимо й неприйнятно, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та повітряним простором Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з усією серйозністю разом з нашими союзниками», – додала міністерка.

МЗС Росії наразі не коментувало цю заяву.

24 липня румунський пілот збив над територією країни невідомий дрон, повідомив президент Румунії Нікушор Дан. Згодом прокуратура при Апеляційному суді румунського міста Плоєшть підтвердила, що безпілотник є російським дроном типу «Шахед».

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Російські дрони, які атакують Одещину, зокрема портову інфраструктуру, регулярно залітають у повітряний простір Молдови або Румунії. Найчастіше влада цих країн повідомляє про виявлення уламків дронів уже після їхнього падіння на власній території.

Безпілотник, який у ніч на 29 травня влучив у житловий будинок у румунському місті Галац, був російським дроном типу «Герань-2», повідомляв після інциденту румунський президент. Тоді місцева влада повідомила про щонайменше двох поранених.