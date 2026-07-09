Міноборони: у червні українська ППО збила 40% балістики

Українська протиповітряна оборона збила 40% балістичних ракет типу «Іскандер», «Кинджал», 48Н6ДМ та інших цілей під час масованих російських атак у червні, повідомляє у телеграмі Міноборони.

За даними міністерства, у червні українські військові знешкодили 89% повітряних цілей – майже 5300 з майже 6 000 дронів і ракет, якими атакувала Росія.

У відомстві зазначають, що українська ППО у червні знешкодила 90% безпілотників типу «Шахед», «Гербера», «Італмас», а також90% крилатих ракет типу «Калібр», «Іскандер-К», Х-101.

Міноборони визнає, що найбільшим викликом залишаються балістичні ракети, їхнє перехоплення потребує значної кількості ракет РАС-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

За оцінкою лондонського Центру інформаційної стійкості, з 522 російських балістичних ракет, випущених цього року, 70% досягли своїх цілей.

Під час останнього масованого удару по Україні сили РФ запустили 68 ракет і 351 БпЛА, основним напрямком удару, за даними ЗСУ, був Київ.

Тоді військові повідомили, що сили ППО знешкодили 37 крилатих ракет (і жодної балістичної), а також 326 безпілотників, водночас зафіксовано влучання 29 балістичних (зокрема протикорабельних) ракет і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків дронів на 16 локаціях.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи відбиття чергового масованого російського удару, вкотре звернув увагу на брак ракет до систем ППО Patriot, необхідних для збиття російських балістичних ракет.