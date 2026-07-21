Сибіга прокоментував удар Росії по танкеру поблизу берегів Румунії

Російська армія не лише загрожує Україні, але й становить пряму загрозу свободі судноплавства, морській безпеці в Чорному морі та східному флангу НАТО – про це заявив виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга 21 липня.

Таким чином він прокоментував напад на танкер із природним зрідженим газом Gas Lisbon, який прямував до України й зазнав атаки поблизу узбережжя Румунії. Сибіга назвав удар «черговим прикладом російського терору».

«Він поранив членів цивільного екіпажу, поставив під загрозу безпеку судноплавства в Чорному морі та вкотре продемонстрував, що Кремль не зважає ані на міжнародне морське право, ані на життя цивільних людей», – заявив очільник МЗС.





Сибіга подякував Румунії за швидку рятувальну операцію, солідарність з Україною та «чітке розуміння того, що безрозсудні дії Росії загрожують безпеці всього Чорноморського регіону».

Міністр додав, що Україна залишається відданою поглибленню співпраці з Румунією та всіма своїми партнерами для зміцнення безпеки Чорного моря.

«Реакція має відповідати масштабу загрози. Посилення санкцій. Збільшення тиску на Росію. Повна відповідальність за кожен акт агресії. Агресора необхідно змусити припинити війну», – закликав він.

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Президент Румунії Нікушор Дан вранці 21 липня повідомив про удар по танкеру Gas Lisbon під прапором Ліберії. Судно перебувало поза межами румунських територіальних вод, у близько 20 морських милях від узбережжя країни.

За даними Дана, невдовзі після інциденту два кораблі Румунського агентства з порятунку на морі вирушили на місце події та евакуювали весь екіпаж, в тому числі трьох постраждалих.

Судно прибуло з єгипетського порту Александрія й прямувало до українського порту Рені.