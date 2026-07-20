До 10 зросла кількість моряків, загиблих через удар РФ по судну на Одещині – АМПУ

До 10 зросла кількість моряків, загиблих унаслідок російського ракетного удару по цивільному судну GOLDEN LEO, що належить Туреччині і йшло під прапором Гвінеї-Бісау. Про це зранку 20 липня повідомила Адміністрація морських портів України.

«Учора поблизу Одеси ворог завдав удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу – громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ».

Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні локалізовано. Вдалося врятувати та доправити на берег вісім членів екіпажу. На жаль, 10 людей, серед яких лоцман ДП «АМПУ», загинули», – вказали в Адміністрації морських портів України.

19 липня стало відомо, що Росія атакувала цивільне судно судно GOLDEN LEO, яке йшло на вихід із українського порту з вантажем збіжжя.

За даними голови Одеської ОВА, протягом тижня з 13 липня російська армія запустила по регіону близько 300 повітряних цілей. Загинули 18 людей, ще 69 зазнали поранень, серед них шестеро дітей. Росія також атакувала низку комерційних суден в районі Одеської області останніми днями.



