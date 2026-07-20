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До 10 зросла кількість моряків, загиблих через удар РФ по судну на Одещині – АМПУ

Цивільне судно GOLDEN LEO після російського удару, 19 липня 2026 року
Цивільне судно GOLDEN LEO після російського удару, 19 липня 2026 року

До 10 зросла кількість моряків, загиблих унаслідок російського ракетного удару по цивільному судну GOLDEN LEO, що належить Туреччині і йшло під прапором Гвінеї-Бісау. Про це зранку 20 липня повідомила Адміністрація морських портів України.

«Учора поблизу Одеси ворог завдав удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу – громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ».

Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні локалізовано. Вдалося врятувати та доправити на берег вісім членів екіпажу. На жаль, 10 людей, серед яких лоцман ДП «АМПУ», загинули», – вказали в Адміністрації морських портів України.

19 липня стало відомо, що Росія атакувала цивільне судно судно GOLDEN LEO, яке йшло на вихід із українського порту з вантажем збіжжя.

За даними голови Одеської ОВА, протягом тижня з 13 липня російська армія запустила по регіону близько 300 повітряних цілей. Загинули 18 людей, ще 69 зазнали поранень, серед них шестеро дітей. Росія також атакувала низку комерційних суден в районі Одеської області останніми днями.


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